FF - Developed World Top Picks

Dieses Wikifolio soll in die aus meiner Sicht besten Unternehmen, ausschließlich aus entwickelten Industrieländern investieren. Der Investment-Ansatz soll dabei auf 3 Säulen beruhen: 1. Qualität des Unternehmens: Alle in diesem wikifolio befindlichen Unternehmen, sollen nach meiner persönlichen Einschätzung steigende Umsätze aufweisen und über einen hohen Burggraben, eine führende Marktposition sowie über eine solide Bilanz verfügen. 2. Bewertung der Aktien: Dabei soll die Bewertung eine zentrale Rolle spielen. Auch wenn die Qualität noch so gut ist, soll daher nicht in Aktien investiert werden, die aus meiner Sicht überbewertet erscheinen. Der Fokus soll daher auf attraktiv bis fair bewertete Qualitätsaktien mit überdurchschnittlichen Renditeerwartungen liegen. U.a. soll dabei auch auf Turn-Around-Kandidaten gesetzt werden. Für die Bewertung der Aktien soll dabei vor allem auf die historischen Multiples geachtet werden. Bspw. erscheint ein Unternehmen aus meiner Sicht attraktiv bewertet, wenn die aktuellen Multiples (KGV, KUV, KCV, etc.) unter dem historischen Durchschnitt liegen, die Geschäftsentwicklung aber nach wie vor in Takt ist und die Zukunftsaussichten aussichtsreich erscheinen. Die wirtschaftliche Weltlage soll ebenfalls in der Bewertung berücksichtigt werden. 3. Charttechnische Betrachtung: Während die ersten beiden Punkte darüber entscheiden sollen, WAS gekauft wird, soll mittels der Chartanalyse bestimmt werden, WANN / WIE gekauft wird (aber immer als Ergänzung zur Fundamentalanalyse). Dabei ist es beabsichtigt, mittels der Charttechnik solide Unterstützungszonen (u. a. mit Hilfe von Fibonacci-Retracements, Trendkanälen und gleitenden Durchschnitten) ausfindig zu machen und innerhalb dieser Zonen Käufe bzw. Nachkäufe zu tätigen. Der Anlagehorizont soll überwiegend langfristig sein! In Ausnahmesituationen (z.B. bei einer sich veränderten fundamentalen Entwicklung) können einzelne Aktien aber auch kurzfristig gehandelt werden.