inquisitivness of the la

Als Anlageziel wird ein möglichst hoher und schneller Wertzuwachs angestrebt. Um das zu erreichen, wird in verschiedene Anlagegegenstände investiert. Ein zu hohes Risiko einzugehen, liegt nicht in unserem Interesse, stattdessen werden relativ konstante und längerfristige Anleihen bevorzugt. Geplant ist eine flexible Verteilung in Aktien und Anleihen. Auch haben wir keinen Fokus auf spezielle Gebiete, sondern möchten die Varietäten weltweit auskosten.