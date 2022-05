Alpha Momentum Trendfollowing

Grundidee dieses Wikifolios ist es, Aktien mit einem starken fundamentalen Momentum herauszufiltern und sich, anhand technischer Analyse über mehrere Betrachtungszeiträume und Vergleiche mit dem Restmarkt, möglichst günstig für einen größeren Kursanstieg zu positionieren oder Teile eines größeren Aufwärtstrends mitzunehmen. Gewinne sollen durch ein möglichst langes Verbleiben in möglichst starken Aufwärtstrends erzielt werden.Kaufsignale werden mittels fundamentaler Kriterien und technischer Signale generiert. Anschließend soll mithilfe der technischen Analyse die Bewegung bestmöglich begleitet und Verkaufssignale bei Abschwächungen des Trends, Stagnation oder abnormalen Gegenbewegungen entstehen. Verluste werden mithilfe einiger Exit-Rules und vordefinierten Stop-Loss-Exits möglichst klein gehalten und Gewinne im Gegensatz hierzu möglichst lange laufen gelassen. Somit soll ein attraktives Chancen-Risiko-Verhältnis geschaffen werden. Gehandelt werden Aktien rund um den Globus, wobei Chinesische Aktien aufgrund eines erhöhten Risikos mit Vorsicht behandelt werden. Die Haltedauer beträgt in der Regel wenige Tage bis Wochen. Die Strategie entfaltete laut ausführlichen Backtests vor allem in Bullenmärkten ihr volles Potential. Die Positionsgrößen sowie der Cash-Anteil sollen deswegen dynamisch an Marktzyklen und technische Gegebenheiten des Gesamtmarkts angepasst werden. Zweck hiervon ist, das Risiko in für die Strategie unattraktiven Marktsituationen zu minimieren und Liquidität aufzubauen. Bei günstigen Marktbedingungen ist allerdings kein Cash-Anteil vorgesehen. Es werden bis zu 8 Positionen im Portfolio aufgenommen. Grundgedanke dieser Strategie ist, die Produktivität des Kapitals in einem vorteilhaften Marktumfeld möglichst hoch zu halten und Opportunitätskosten zu vermeiden.