ARKW next gen. internet KLON

Handelsidee

Dies ist ein 100% Klon mit vollständiger Replikation des ARKW von ARK Invest (ARK Next Generation Internet ETF). Die Performancegebühr beträgt niedrige 5% (=Mindestgebühr).



Dieses Wikifolio ist eines der offiziellen Gruppen-Wiki der Gruppe "ARK Invest - Active ETF Deutschland Community" auf Facebook mit aktuell über 1.700 Mitgliedern. Die anderen ARKs werden ebenfalls als Wikifolios folgen!



Original-Info von ARK Invest (übersetzt):



Unternehmen des ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) konzentrieren sich auf die Verlagerung der Grundlagen der Technologieinfrastruktur in die Cloud und werden voraussichtlich davon profitieren, mobile, neue und lokale Dienste zu ermöglichen, z. B. Unternehmen, die auf die zunehmende Nutzung angewiesen sind oder davon profitieren von gemeinsam genutzten Technologien, Infrastrukturen und Diensten, internetbasierten Produkten und Diensten, neuen Zahlungsmethoden, Big Data, dem Internet der Dinge sowie sozialer Verbreitung und Medien.

Diese Unternehmen können Folgendes entwickeln, produzieren oder ermöglichen:



- Cloud Computing und Cybersicherheit

- E-Commerce

- Big Data & Künstliche Intelligenz (KI)-

- Mobiltechnologie und Internet der Dinge

- Soziale Plattformen

- Blockchain & P2P



ARKW ist ein aktiv verwalteter ETF, der ein langfristiges Kapitalwachstum anstrebt, indem er unter normalen Umständen hauptsächlich (mindestens 80% seines Vermögens) in inländische und US-börsengehandelte ausländische Aktien von Unternehmen investiert, die für das Anlagethema des Fonds von relevant sind. mehr anzeigen