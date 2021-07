Handelsidee

In dieses Depot kommen nur Qualitätsunternehnen die eine Dividende zahlen. Außerdem wird es breit auf Branchen und Länder gestreut. Das Depot soll die perfekte Altersvorsorge sein. Hauptsächlich soll ich den USA und Europa investiert werden. Ein kleiner Teil aber auch in Asien, Australien, Afrika und Südamerika. Die Dividenden werden in schwachen Marktphasen wieder rein investiert. mehr anzeigen