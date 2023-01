Dieses wikifolio soll sich sich auf Burggrabenaktien konzentrieren. Dieser Name wurde von Warren Buffet geprägt, es handelt sich hierbei um Aktien mit Alleinstellungsmerkmalen gegenüber ihren Konkurrenten. Diese Alleinstellungsmerkmale bzw. die Markteintrittsbarrieren der Konkurrenten sind dann der sogenannte Burggraben. Es soll das gesamte Anlageuniversum gehandelt werden, auch gehebelte Produkte kommen in Frage. Bei Derivaten soll der zugrunde liegende Basiswert einen benennbaren Burggraben aufweisen. Mit dieser Strategie habe ich mit meinem Portfolio in der realen Welt sehr gute Erfahrungen gemacht, die ich nun in diesem wikifolio weiterführen möchte. Meine Informationen beziehe ich aus den einschlägigen Informationsportalen im Internet, unterschiedlichen Börsenzeitschriften, der Tagespresse und aus Gesprächen mit anderen Anlegern. Dieses wikifolio soll wachstumsorientiert bis spekulativ angelegt werden, dementsprechend höher kann auch das Risiko der Einzelwerte sein. Das Risiko soll über die Diversifikation minimiert werden und es soll ein performantes Gleichgewicht zwischen hochperformanten und risikoärmeren Werten gefunden werden. Der Anlagehorizont der einzelnen Investments kann variieren, generell sollte gelten, je höher das Risiko, desto kürzer die Anlagedauer. In der Regel wird ein mittel- bis langfristiges Investment angestrebt. Solange der Trend meiner Meinung nach intakt ist, werden Gewinne laufen gelassen, außer ich erwarte von einer Umschichtung höhere Gewinne, denn das oberste Ziel ist es, den Gewinn zu maximieren.