BaronInvest

Handelsidee

Investiert wird überwiegend in deutsche Werte, hierbei ist es nebensächlich ob es sich um Standard- oder Nebenwerte handelt.

Sollte sich außerhalb der deutschen Titel ein günstiges Investment abzeichnen so wird auch in solche Titel investiert.



Es wird weitestgehend in günstig bewertete und Dividendenstarke Titel investiert.



Das Wikifolio wird sich im Schnitt aus 50 bis 100 Positionen zusammen setzen. Generell soll die Cashquote zwischen 10% bis 15% betragen. mehr anzeigen