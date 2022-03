Handelsidee

Best Of Diversity



Dieses Dachwikifolio beinhaltet Wikifolios die langfristig erfolgreich sind. Dies soll sicherstellen, dass beständige Strategien die Renditen sicherstellen. Der Verlust wird durch die Diversifizierung verringert.



Es werden grundsätzlich nur Wikifolios aufgenommen die >3 Jahre alt und >1 Mio € Handelsvolumen haben. Insgesammt sollen 10 Wikifolios enthalten sein.



Bis zu 2 Wikifolios können Hebelprodukte enthalten. Außerdem gibt es bis zu 2 Wikifolios, die im Crypto-/Blockchain-Bereich aktiv sind.



Die Anteile an den Wikifolios werden in regelmäßigen Abständen angeglichen. mehr anzeigen