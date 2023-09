Global Carbon Opportunities

1. Kohle als zuverlässige Energiequelle: Trotz ihrer Umweltauswirkungen bleibt Kohle in vielen Teilen der Welt wesentlich für die Stromerzeugung. Strom ist unerlässlich für Lebensqualität und moderne Wirtschaft, insbesondere in ärmeren Regionen. 2. Unterinvestition und ESG-Bewertung: Kohleaktien sind unterinvestiert und werden in vielen ESG-ETFs nicht berücksichtigt. Diese Unterbewertung hat dazu geführt, dass Kohleaktien in den letzten Jahren relativ unbeachtet blieben. 3. Attraktive Renditen und Dividenden: Viele Kohleunternehmen erzielen beeindruckende Renditen und zahlen Dividenden von 10% bis 20%, was Investoren anspricht. 4. Begrenztes Abwärtsrisiko: Trotz Umweltbedenken und nachhaltiger Investitionstrends wird ein begrenztes Abwärtsrisiko erwartet. Die anhaltende Nachfrage nach Strom, insbesondere in aufstrebenden Märkten, und Kohles wichtige Rolle in der Energieerzeugung unterstützen die langfristige Stabilität dieser Investition.