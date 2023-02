Deutsche Aktien Outperformer TA

Diese Wikifolio beinhaltet ausschließlich Aktien aus dem Deutschen Aktienindex DAX. Verfolgt wird eine Swing/Positionstrading Strategie. Die Haltedauer variiert demnach von Tagen bis hin zu Monaten, je nach technischer Indikation. Der DAX dient dabei als Vergleichsindex. Mein Ziel ist es den DAX durch gezielte Auswahl von DAX-Unternhemen zu outpermormen! Ich treffen meine Kauf- und Verkaufsentscheidungen ausschließlich mit Hilfe der technischen Anlyse. Dabei schaue ich vor allem auf höhere Zeiteinheiten wie Tage und Wochen. Die Haltedauer und Gewichtung einzelner Aktien können dabei auch stark variieren. Ebenso sind nicht permanent alle Aktien aus dem DAX im Wikifolio. Mein Risikomanagement sieht vor, dass ich immer eine hohe Cashquote von über 50% halte. Außerdem handel ich primär Longpositionen und kaufe die Aktien real in das Wikifolio. Um jedoch von allen Marktbewegungen zu profitieren werde ich zu einem geringen Anteil und gehebelte Short Positionen in Form von Knockouts, oder Optionsscheinen integrieren. Dieser Anteil beträgt zu jeder Zeit maximal 5% des Gesamtportfolios. Ich kaufe alle in diesem Wikifolio befindlichen Aktien auch in mein privates Tradingdepot. Mein Interesse besteht also nicht nur darin ein attraktives Wikifolio für andere zu erstellen, sondern auch meine persönliche Strategie tranzparent zu machen.