Capital Deer

Der „Angst-Index“ eines Instruments gibt die Richtung bzw. den Trend vor. Die VIX Reversal Strategie wurde von dem bekannten Trader Dr. Thomas K. Carr entwickelt. Die Strategie nutzt den von der Chicago Board of Trade (CBOT) veröffentlichten Volatilitätsindex (VIX). Der VIX-Index misst die Volatilität eines Instruments. Für gewöhnlich fallen die Märkte bei ansteigendem VIX-Index, so erklärbar, da im Umkehrschluss die Bedrohungslage zunimmt. Für dieses wikifolio soll die Strategie in abgewandelter Form umgesetzt werden.