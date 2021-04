digital growth value chain

Handelsidee

Dieses Wikifolio betrachtet die wichtigsten Aspekte der digitalen Transformation und investiert in entsprechende Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Besonderes Merkmal ist die Konzentration auf noch sehr günstig bewertete Aktien. Deren häufig sehr volatilen Kursverläufe sollen für Gewinnmitnahmen und Zukäufe genutzt werden. Generell sollen Positionen jedoch gehalten und kontinuierlich ausgebaut werden. An höher bewertete Aktien soll mit Hebelprodukten, Indexzertifikaten oder ETFs partizipiert werden. Folgende Märkte werden beobachtet:



- Blockchain/ Kryptowährungen

- Telemedizin

- Big Data (Cloud, Datenbanken etc.)

- KI/ Automatisierung/ Robotik

- Cyber-Security

- Netzausbau/5G

- Halbleiter/Chipherstellung



