Deep Value und High Quality

Deep Value & High Quality In diesem Wikifolio werden im Rahmen einer Long-only Strategie stets unterbewertete Aktien gekauft, die ausgewählten Qualitätsparametern entsprechen. So gibt es keine Unterscheidung im Hinblick auf kurzfristiges Spekulieren einer Unterbewertung oder Aktien, die erst in eine Bewertung hineinwachsen müssen. Qualitätsparameter für das Depot: - Unterbewertung historisch - Höherer intrinsischer Wert als Marktpreis - sehr gute Bilanzqualität (Solide Verschuldung, hohe EK-Quote) - Story hinter dem Geschäftsmodell oder seit Jahren sich bewehrendes Geschäftsmodell - Sichere und stabile Free Cashflows - Solides Cashbestand Neben der Auswahl der Qualität der Unternehmen findet die Bewertung der Aktien ganz klassisch nach einer Multiple Bewertung und DCF-Methode statt. Des Weiteren werden in speziellen Fällen auch andere verfahren angewandt, um eine Unterbewertung festzustellen. Der Investment Case für jedes Unternehmen wird bei dem Kauf ins Depot erläutert als Kommentar. Die optimale Gewichtung wird nach dem Mean Variance Prinzip abgeleitet und soll so eine möglichst hohe Rendite bei einer geringen Standardabweichung generieren.