Dreaming Machines

Handelsidee

Can Robot´s Dream? DIese Frage wurde nicht nur von P. K. Dick in einer Science Fiction Novelle ausgeführt auch zahlreiche Visionäre wie Asimov malten die Zukunft der künstlichen Intelligenz bevor diese in erreichbare Nähe rückte.



Diese Zeit ist nun gekommen. Artifical Intelligence wird die folgenden Dekaden formen wie keine andere Entwicklung, mehr noch als politische, wirtschaftliche oder gar technische Entwicklungen.

Moore´s Gesetze legen nahe, das mit der algorithmischen Optimierung bestehender Modelle sogar eine AGI eine Artifical General Intelligence Realität werden könnte.



Jeder weitere Wirtschafts- und Gesellschaftszweig wird davon betroffen sein. Technologische Entwicklung und Forschung können in eine exponentielle Entwicklungsphase eintreten.



Unternehmen und Gruppen, Kapital und Interessen welche bereits jetzt Treiber dieser Entwicklungen sind, werden und können diese exponentiellen Wachstumsentwicklungen abbilden.



Das Ziel dieses Wikifolios ist es Entwicklungen im Bereich Data Science, Machine Learning aber auch der Energieversorgung welche eine zunehmende digitale Abbildung von Mensch und Umwelt, als auch autonome Systeme und künstliche Intelligenz mit sich bringen zusammenzuführen.

Auch angewendete Datenwissenschaft und maschinelles Lernen wie in Bereichen des automen Fahrens oder der Biomedizin aber auch in Drohnen und Cybersecurity sollen enthalten sein. mehr anzeigen