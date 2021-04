elderberry003

Handelsidee

Portfolio im Bereich nachhaltige Energie.



Davon ausgehend, dass Energie generell zu günstig ist, wird in diesem Bereich in den kommenden Jahren die Goldgäbermentalität noch ausgeprägter werden. Nachhaltig, klimaschonend und in einem attraktiven Preissegement.



Wir versuchen ein Portfolio zu halten, welches einerseits gut performt, andererseits nicht nur auf mittelfristige Ergebnisse, sondern in the long hunt agiert.



Fokussierung auf europäische Firmen. mehr anzeigen