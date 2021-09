ETF-Investment-de

Handelsidee

Mit einem ETF-Wertpapierdepot aus einer 3-Säulen-Strategie bestehend, lassen sich in meinen Augen zuverlässig Überrenditen erzielen bei großer Sicherheit durch breite globale Diversifizierung in Hunderte Einzel-Aktiengesellschaften, die durch ETFs im Wertpapierdepot abgebildet werden.

Das Depot ist so ausgerichtet, dass es langfristig unabhängig von den in der Börsengeschichte nur temporären Kurseinbrüchen hohe Renditen erzielen soll. mehr anzeigen