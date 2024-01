ebbe und flut

investiert wird primär in aktien - ohne begrenzung nach region oder unternehmensgröße. (fast) alle aktien steigen. irgendwann einmal. und dies aus den verschiedensten gründen. diese möglichen gründe gilt es zu finden. das können z.B. sein: empfehlungen von analysten, erhöhte jahresziele des unternehmens, neue produkte, skaleneffekte, neues management, charttechnische signale, neue kooperationen, unternehmenszukäufe, großaufträge, politische entscheidungen, börsengang tochterunternehmen, indexaufnahme, u.v.m. an potentiellen ursachen kommt hier in frage. ziel ist es diese momente, an denen sich etwas für den kursverlauf potentiell positives ereignet, zu erkennen und zu nutzen. es geht sozusagen darum, die aufkommende flut zu nutzen. die anlage kann also durchaus eher kurzfristiger natur sein. manchen ereignisse können aber für eine neubewertung des jeweiligen unternehmens sprechen und für ein längerfristiges engagement. hier ist die strategie flexibel bzgl. des zeitlichen investmenthorizonts.