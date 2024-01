Das wikifolio soll Anlagechancen aus einem breiten, internationalen Anlagespektrum wahrnehmen. Aus diesem Grund soll dem Portfoliomanagement bewusst nur wenige anlagetechnischen Beschränkungen auferlegt werden, um das volle Potential des Managements und der Finanzmärkte auszuschöpfen. Es sollen Aktien kurzfristig bis langfristig behalten werden können. Die Grundlage, wie lange Aktien eines Unternehmens behalten werden sollen, basiert auf meiner Einschätzung, wie lange ein überproportionales Steigerungspotential von mir erwartet wird. Es sollen Unternehmen aus allen Teilen der Welt, auf allen Börsen, in allen Kategorien und in allen Geschäftsfeldern gehandelt werden können. Jedoch soll nur in Einzeltitel investiert werden. So soll auf die aktuelle Marktlage in bestimmten Regionen der Welt rücksichtgenommen werden können. Ferner wird dazu mit Optionsscheinen versucht die Performance des Depots zu leveregen. Die oben erwähnten Entscheidungen sollen hauptsächlich aufgrund der von mir empfundenen allgemeinen Marktlage (Bullen- oder Bärenmarkt), der allgemeinen politischen Situation (Krisen) und Internetrecherchen über die Unternehmen (wirtschaftliche Situation den Unternehmens) getroffen werden. Das Motto vom Wikifolio endless Investments soll sein: "Die Zeiten sind volatil, wir passen uns den volatilen Zeiten an und versuchen das beste daraus zu machen."