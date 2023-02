finblobs Momentum

Meine Aktienstrategie konzentriert sich auf Aktien, die an den US-Börsen gehandelt werden, und zwar ausschließlich auf die nach Marktkapitalisierung größten 50% der Unternehmen. Mit Hilfe eines Momentum-Ansatzes werden die 15 stärksten Aktien identifiziert, die dann in das Portfolio aufgenommen werden. Ein regelmäßiges Rebalancing sorgt für eine aktuelle Portfoliozusammensetzung und begrenzt das Risiko einzelner Positionen. Zusätzlich verwende ich einen Regimefilter, um in volatilen Märkten in Cash zu gehen und das Gesamtrisiko zu minimieren.