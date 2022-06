Gebert Strategie M DAX LongShort

Dieses Wikifolio basiert auf dem Gebert Börsenindikator, welcher nachweislich eine deutliche Outperformance erreichen konnte ( ~ 13,5 % Rendite p.a.). In Zeiten, in denen die klassische Gebert-Strategie nicht im Markt investiert ist, wird hier ein Short DAX ETF gekauft um die Rendite weiter zu steigern. Zusätzlich wird der Gebert-Indikator dahin abgewandelt, dass in investierten Zeiten kein DAX ETF, sondern ein MDAX ETF gekauft wird. Dieser hat im Backtest noch besser abgeschnitten. Zum Thema Gebert Börsenindikator: Er wurde Anfang der 1990er Jahre von dem Physiker Thomas Gebert entwickelt. Mit Hilfe des Indikators können Kauf- und Verkaufsentscheidungen getroffen werden, wodurch auf lange Sicht eine deutliche Renditesteigerung gegenüber dem Vergleichsindex erfolgt und gleichzeitig das Verlustrisiko minimiert wird. Aufgrund seiner hohen Treffsicherheit und seiner geringen Anzahl von Fehlsignalen, gilt er als einer der erfolgreichsten Börsenindikatoren. Dabei werden folgende Merkmale überprüft: 1. Zinsen 2. Inflation 3. Dollar-Eurokurs 4. Saison