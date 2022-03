Handelsidee

Ziel: Es soll in den verschiedensten Märkten in aussichtsreiche Aktien investiert werden. Meine Auswahl beinhaltet meist Marktführer oder Untnehmen die in zukunftsträchtige Bereiche investieren bzw. dort Ihren Schwerpunkt haben.

Es handelt sich um das zweite Portfolio von mir.



Positionsgrößen: eigentlich keine Einschränkung

Langfristige Ausrichtung des Portfolios : stark renditeorientiert

