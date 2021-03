HiddenChampion meet GlobalLeader

Handelsidee

Handelsidee für das Wikifolio „HiddenChampions meet GlobalLeaders“



1. Anlageinstrumente

Aktienfokus, ggfs. Shortpositionen in ETFs und Zertifikaten.



2. Aktienuniversum

Global.



3. Marktkapitalisierung

Keine Anforderung, von micro/ small/ mid Caps bis large Caps möglich.



4. Branchen

Investitionen erfolgen ausnahmslos in Unternehmen aus Branchen, die gesellschaftliche Megatrends bedienen:

- Neo-Ökologie

- Digitalisierung/ Konnektivität

- Gesundheit

- Urbanisierung

- Wissenskultur



5. Titelselektion

Stock-Picking Ansatz basierend auf

- Wachstumsperspektiven

- Marktstellung

- Fundamentaldaten

- Charttechnik



6. Anlagehorizont

Keine Anforderung, Fokus mittel- bis langfristige Haltedauer.



7. Portfoliogröße

Min. 50 Titel, max. 100 Titel.



8. Gewichtung

Einheitliche, limitierte Gewichtung beim Kauf von:

- Micro/ small/ mid Caps (<25 Mrd. €) <=2.000€

- Large Caps (>25 Mrd. €) <=3.000€

Ein regelmäßiges Re-Balancing findet nicht statt.



9. Risikomanagement

- Globale Diversifikation

- Sektorale Diversifikation

- Breite Titelbasis (50 - 100 Titel)

- Geringe Gewichtung von Einzeltiteln

- Shortpositionen in ETFs und Zertifikaten möglich zwecks Portfolioabsicherung in turbulenten Börsenphasen.



10. Informationsquellen

- Spezifische Internetseiten

- Foren/ Blogs

- Fachpresse

- Konferenzen

- Unternehmens-Homepages