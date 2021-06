Handelsidee

Das Portfolio von SmartEcoBase Matrix legt auf langfristigen Vermögensaufbau.



Es sollen nur Aktien genutzt werden, um an (auch kurzfristigen) Trends zu partizipieren. Der Anlagezeitraum soll eher kurz- und mittelfristig sein.



Einzelne Positionen können in der Regel bis ca. 20% des Portfolio Wertes betragen.



Das Verlustrisiko soll in der Regel mit ca. 5 % unter dem Einstandskurs abgesichert werden. Meiner Meinung nach schlechte Performer sollen grundsätzlich wieder aus dem Portfolio entfernt werden.



mehr anzeigen