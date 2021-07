High Potential Ideas

Handelsidee

Der Fokus dieses wikifolios liegt dabei eine Aktie auszuwählen die nach fundamentaler Analyse eine gute Wertentwicklung haben sollte. Um die Nachvollziehbarkeit und Transparenz der Aktienwahl besser nachvollziehen zu können, soll bei jeder neuen gekauften Position eine Erklärung stattfinden warum jene Aktie gewählt wurde. Der Aktienanteil sollte immer um die 50 Prozent liegen. Die Position wird in der Regel bis zu in etwa sechs Monate gehalten.



Als sogenanntes "back up" zur Aktie die doch im höher liegenden Risikobereich liegt, dienen drei ETFs auf Anleihenbasis. Diese sollen in der Regel die gleiche Gewichtung haben. Die ETFs können durchaus variieren. Der Anteil der ETFs sollte bei rund 50 Prozent liegen.











