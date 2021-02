Trend- Stock Picking

Handelsidee

In diesem Wikifolio sollen Trends identifiziert gefolgt werden werden. In diesem Zusammenhang soll der Vorteil genutzt werden, dass bei Wikifolio keine Traidinggebühren anfallen sondern nur der Spread als Handelskosten anfallen. D.h. soll zur Risikominimierung erfolgreiche traids in mehreren kleineren Schritten abverkauft werden.



Ich möchte dabei unterstreichen, dass es sich um Trendpicking handeln soll, nicht um Hypepicking. mehr anzeigen