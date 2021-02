Influencer

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

THE NAGA GROUP AG NAMENS-AKTIEN O.N.

Social Trading - also Copy Paste Trading, auf deutsch, schauen, was andere, erfolgreiche trader machen, von deren Arbeit profitieren und nachmachen. Hmmmmmmmm...... Etoro wirbt damit schon länger und die Idee dahinter klingt nicht verkehrt! Die Märkte sind zugänglich wie noch nie, Corona und "Presseereignisse" wie Gamestop haben die Anzahl der Trader sicher nicht veringert! Die Zahlen der NAGA Group sehen gut aus. Sicher, das Papier wird sich höchst volatil zeigen, also nur etwas für Leute, die dabei ruhig schlafen können. Mal schauen, in drei Monaten 15€? Maximal mit 2k rein, wenn die weg sind, dann sind die halt weg ;-)