I-PLUS Markt Technik

Die Handelsstrategie basiert auf einem markttechnischen Ansatz. Im Fokus stehen liquide US Stocks und eine selektive Auswahl an Dax Werten. Ausschlaggebend für das Screening sind Parameter wie das Handelsvolumen etc. Die Eckpfeiler des Risiko-Managements unterliegen einem strikten Schema. Pro Trade werden 2% des Gesamtkapitals investiert. Die CRV Schwelle liegt bei 3,8. Das CRV, der optimale Einstieg, Stop und Ziel werden vor einem Trade per Algo errechnet. Zur kritischen Bewertung und Selektion werden ebenso Fundamentaldaten und bevorstehende Quartalsberichte herangezogen.