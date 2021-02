Value-Investing-JVEST

Handelsidee

Meine Value Investing Idee soll grundsätzlich aus 4 Eckpfeilern bestehen:



Säule 1 - Wettbewerbsvorteile nach Buffet:

In Anlehnung an der Investment Idee nach Buffet beabsichtigt Säule 1 die Basis des Wikifolios zu bilden. Sie soll somit das Fundament einer langfristigen Anlagestrategie sein. Entscheidend ist hierbei auch der Wettbewerbsvorteil, welcher sich in Bilanzkennzahlen und Geschäftsmodell widerspiegeln. Werte mit entscheidendem Wettbewerbsvorteil können nur sehr schwer aus dem Markt verdrängt werden und beabsichtigen in diesem Wikifolio ein sicheres und moderates Wachstum.



Säule 2 - Growth Investments:

Wachstumswerte mit Fokus auf disruptive Werte, mit Potential den Status Quo zu verändern. Werte mit disruptivem Geschäftsmodell sollen ein stärkeres Wachstum, allerdings verbunden mit höherer Volatilität, ermöglichen. Beimischung von ETFs möglich (Z.B. ARK ETFs)



Säule 3 - Fundamentale Qualität:

Über allem schwebt die Grundlage der fundamentalen Qualität. Sowohl Werte in Säule 1, als auch Säule 2 sollen grundsätzlich einen Qualitätsprozess durchlaufen, welcher folgende Eckpfeiler beinhaltet (nicht abschließend):



-Bewertungsanalyse (KUV, KGV)

-Bilanzanalyse (Eigenkapitalquote, Eigenkapitalrendite, Verschuldungsgrad, Cash Quote)

-Margenanalyse (Brutto- und Nettomarge)

-Wachstumsanalyse (Umsatz- und EBIT Wachstum, Rule of 40, EPS Wachstum)

-Piotroski F-Score



Dabei gilt eine unterschiedliche Gewichtung der fundamentalen Eckpfeiler, je nach Säule. So ist bspw die Wachstumsanalyse für Säule 2 höher zu gewichten. Für einen Wettbewerbsvorteil nach Buffet wiederum ist eine gewisse "Margen- und Bilanzmacht" entscheidender. Die fundamentalen Eckpfeiler sind individuell pro Investment zu beurteilen und zu gewichten.



Säule 4 - Rohstoffe

Je nach makroökonomischer Lage können Gold und Silber (ETF/ETCs) sowie weitere Rohstoffprodukte, zu einem kleineren Anteil, beigemischt werden.