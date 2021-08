gezielte Hebelkraft

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

ALPHABET INC C

Call Option auf Alphabet C. Kauf zu 1,6 / Take Profit bei 3,3 = +100% / Stopp Loss bei -40%. Ich gehe davon aus dass Alphabet weiter so stark wachsen wird. Zielkurs für mich ist 3500USD bis Bewertungstag im September 2022