Ein Zertifikat ist eine Schuldverschreibung, die eine Zweitverbriefung eines Basiswerts darstellt. Sie verfügt über derivative Komponenten, das heißt ihre Wertentwicklung hängt auf bestimmte Weise von der Wertentwicklung anderer Finanzprodukte ab. Im Gegensatz zu einer Standardanleihe gewährt ein Zertifikat keine feste Verzinsung, sondern die Teilhabe am Erfolg oder Misserfolg eines Börsengeschäfts. Zertifikate können für den Käufer völlig unterschiedliche Ertragschancen und Verlustrisiken beinhalten. Zertifikate zählen zu den strukturierten Finanzprodukten. Sie werden von Banken emittiert und vorwiegend an Privatkunden verkauft. Sie sind daher klassische Retail-Produkte und bieten Privatanlegern die Möglichkeit, komplexe Anlagestrategien zu verfolgen und in ansonsten für Privatleute nicht zugängliche Anlageklassen zu investieren. Indexzertifikate und Hinterlegungsscheine sind zwar auch strukturierte Finanzprodukte, zählen jedoch – sofern der Basiswert nicht selbst als derivativ eingestuft wird – nicht zu den strukturierten Produkten im Sinne der Richtlinie 2007/16/EG, da sie keine Hebelkomponente aufweisen.[1]