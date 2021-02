Die Macht der Plattformen

Handelsidee

Dieses Wikifolio soll in Aktien von Unternehmen investieren, die eine große Plattform aufbauen oder bereits betreiben. Dabei möchte ich mich vor allem auf Bereich konzentrieren, die meiner Meinung nach in den nächsten Jahren am stärksten wachsen könnten oder weiterhin sehr relevant bleiben.

Diese Bereiche sind insbesondere:



Soziale Netzwerke

E-Commerce Marktplätze

Zahlungsdienstleister

Reiseportale

Streamingplattformen

Cloudanbieter

Mobility Apps



Dazu gibt es noch viele andere Unternehmen die sehr Erfolgreich eine Plattform in ihrer jeweiligen Branche betreiben, die nicht zu den oben genannten "Hauptbereichen" gehören, aber in die trotzdem investiert werden soll.



Warum fokussiert sich dieses Wikifolio auf Plattformen?



Wer sich ein wenig mit der Plattform Ökonomie beschäftigt, weiß welche Macht und welchen unglaublichen Lock-In Plattformen haben können. Die meisten Plattformen sind nicht mehr wegzudenken und erzielen Aufgrund niedriger Kosten ab einer bestimmten Skalierung unglaubliche Gewinne.



Ich denke in Zukunft könnten Plattformen fast alle Bereiche unseres Lebens abdecken, dabei auch mit immer mehr Einfluss auf die reale Welt, nicht nur die digitale. mehr anzeigen