Norwegischer_Staatsfond

Handelsidee

Der norwegische Staatsfond entstand 2006 aus einer Fusion bestehender Fonds, welche seit 1967 bzw. 1990 existierten. Gegründet wurde dieser, um die Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft für zukünftige Generationen lukrativ anzulegen. Seit Auflage hat er sich besser als der DAX entwickelt und ermöglicht durch eine wesentlich breitere Streuung ein deutlich attraktiveres Chance-Risiko-Profil. Durch mehr als 9.000 Unternehmen aus 73 Ländern ist eine annähernd maximale Streuung erreicht. Zudem werden Anleihen und Immobilien mit in das Portfolio aufgenommen und sorgen für Stabilität in turbulenten Aktienmärkten.



Das Ziel des Wikifolios ist, den norwegischen Staatsfonds abzubilden. Dieser soll mittels Exchange Traded Funds physisch repliziert werden. Die Kosten für das Wikifolio sind minimal und die Gewinne aus der Performance-Gebühr soll an nicht staatliche Organisationen gespendet werden. mehr anzeigen