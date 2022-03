Handelsidee

Es werden nur unterbewertete Aktien nach dem Value Investing Ansatz ausgewählt. Dabei werden auch Informationen wie Erwarteter Gewinnanstieg pro Jahr, erwarteter Umsatzanstieg pro Jahr, sowie Debt To Equity Ratio mit in die Bewertung aufgenommen.



Grundsätzlich investiert das Wikifolio in Einzelne Aktien mit Zukunftspotential und richtet sich an langfristig Orientierte Anleger. Das Wikifolio kann Geld in Bar als Beimischung haben, Ziel ist es jedoch, Overperforming Stocks zu kaufen und zu halten.



Die Bewertung wird durch eine genaue Berechnung ermittelt, wo unter anderem auch Leveraged Beta, Discount Value und Terminal Value mit in diese Berechnung einfließen. mehr anzeigen