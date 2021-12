Performance mit Sicherheit

Handelsidee

Ein Gedankenexperiment für sehr langfristig orientierte Anleger: Nehmen wir an man muss heute sein Geld investieren und ein Portfolio zusammenstellen. Man hat 20 Jahre lang keinen Zugriff auf sein Depot und kann in dieser Zeit keinerlei Veränderungen an dem Portfolio vornehmen. Wie soll das Portfolio aussehen?



Kriterien für meinen Lösungsvorschlag:

- Das Portfolio sollte global und sehr breit diversifiziert sein.

- Es sollte sich automatisch selbst optimieren.

- Es sollte kostengünstig sein.

-Es sollte eine sehr gute Perfomance liefern, die besser ist als 80 % aller aktive gemanagten Fonds und Portfolios von Privatanlegern.

- Es sollte auch Bärenmärkte gut überstehen.



Mein Konkreter Lösungsvorschlag:

60 % gehen in einen MSCI-ALL-World ETF. Dieser ist der Stabilitätsanker im Portfolio. Er ist sehr stark diversifiziert. Er investiert weltweit. Der ETF passt sich automatisch an. Machen beispielsweise die Emerging Markets das Rennen in den nächsten Dekaden, nimmt die Gewichtung im ETF automatisch zu. Man muss sich daher keine Gedanken machen welche Weltregion oder welcher Sektor die nächsten zwei Dekaden stark seien wird.



20 % gehen in einen NASDAQ 100 ETF. Dieser ist der Performance Baustein im Depot. Es ist sehr wahrscheinlich, dass US-Technologie eine dominante Rolle in den nächsten Dekaden spielen wird. Daher ist davon auszugehen, dass dieser ETF eine sehr starke Perfromance gewährleisten wird, so wie es in der Vergangenheit der Fall war. Technologie ist in diesem ETF am stärksten gewichtet, er enthält aber auch andere zukunftsrächtige Branchen.



20% gehen in Berkshire Hathaway. Dies ist der Sicherheitsbaustein im Depot. Die Altmeister Buffett und Munger haben immer wieder bewiesen, dass sie ihren Aktionären auch in stürmischen Zeiten, also in Bärenmärkten, etwas Sicherheit bieten. Weiterhin ist davon auszugehen, dass die beiden älteren Herren dafür Sorge tragen werden, dass Berkshire würdige Nachfolger bekommt. mehr anzeigen