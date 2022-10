Phoenix Value

Bei der Auswahl der von Aktien und Zertifikaten liegt der Fokus auf dem Bereich Biotech. Dieser Branche werden in den kommenden Jahren stark steigende Umsatzzahlen zugetraut. Die Bewertung im Bereich Biotechnologie ist aktuell so niedrig wie selten zuvor. Dieses wikifolio sucht die Werte heraus, die die besten Zukunftsaussichten haben. Dabei wird in die Aktien selbst oder Zertifikate investiert.