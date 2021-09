Rebelinvest Selection Chance

Handelsidee

Rebelinvestment bezieht sich auf das erfolgreiche Investieren in der aktuellen Marktlage: Rekordnegativzinsen, Rekordbewertungen am Immobilien- und Aktienmarkt, steigende Inflation, Rekordverschuldung. Die klassischen Investmentansätze basieren auf Annahmen, welche in einem solchen Umfeld nicht (mehr) erfolgsversprechend sind.

Wir haben einen Investmentclub gegründet mit dem Ziel in allen Marktlagen erfolgreich zu investieren. Die besten Investmentideen werden hier in einem einzigen Anlageinstrument zusammengefasst. Wir werden das Portfolio aktiv handeln. Dabei fließen Makro-Analysen, Fundamental-Analysen, Momentumbetrachtung und Chartanalyse in die Investmententscheidung mit ein. Wir fällen die Entscheidungen in einem Team und somit ist auch eine Vertretung sichergestellt. Ziel ist der Vermögensaufbau, also eine dynamische Strategie mit mittelfristigem Zeithorizont. Optionen und Shorts sind möglich, werden aber aufgrund des hier zur Verfügung stehenden Instrumentariums nur selektiv eingesetzt. Hohes Risiko / Hohe Ertragschance.