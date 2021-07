Ready Future stocks

Handelsidee

Wie schaut unsere nahe und ferne Zukunft aus? Was passiert in 5,10, 20 Jahren?

Dieses Wikifolio befasst sich damit und versucht die richtigen Aktien für die nahe und ferne Zukunft zu finden.

Meiner Meinung nach werden Unternehmen in den Segmenten FinTechs, Automation, Gaming, E-Commerce und Health Management in Zukunft eine große Rolle spielen und so gewichte ich auch meine Investitionen.

Mir ist es wichtig keinen Trends zu folgen sondern nachhaltige langfristige Investitionschancen in diesen Sektoren zu finden.

Um das Kapital langfristig zu schützen ist für mich eine breite Diversifikation in diesen Segmenten sehr wichtig.

Der Kauf von Aktien erfolgt nach eigens erarbeiteten grow-future value Bewertung.

Grundsätzlich werden Aktien langfristig gehalten, jedoch kann es zu Verkäufen kommen wenn ein Verkauf der Aktien anhand meines Bewertungsmodels Sinn macht.

mehr anzeigen