Ziel des Small-Cap Value Opportunities Fonds ist die Erzielung überdurchschnittlicher langfristiger Renditen durch Investitionen in Aktien mit geringer Marktkapitalisierung. Investment-Ansatz: 1) Der "Small Cap Value Opportunities Fonds" konzentriert sich auf Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, da diese von Analysten und institutionellen Anlegern oft weniger beachtet werden und somit höhere Chancen für das Vorliegen einer Unterbewertung bieten. 2) Vor jeder Investitionsentscheidung wird eine gründliche Fundamentalanalyse des Unternehmens durchgeführt. Der Fokus liegt auf der Analyse der Jahresabschlüsse & Bilanzen, des Wettbewerbsvorteils, die Qualität des Managements und der künftigen Wachstumsaussichten um die zukünftig erwartbaren Cashflows zu ermitteln. 3) Es wird nur in Aktien investiert deren Marktpreis deutlich unter dem berechneten inneren Wert liegt, um einen Sicherheitspuffer gegen potenzielle Abwärtsrisiken zu schaffen. 4) Es werden Unternehmen mit starken Fundamentaldaten, Wettbewerbsvorteilen, soliden Managementteams und nachgewiesener Erfolgsbilanz sowie konsistente Cashflows bevorzugt. 5) Es wird ein langfristiger Anlagehorizont verfolgt, sobald die Aktien den inneren Wert wiederum übersteigen werden sie verkauft.