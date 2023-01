Schlag die MSCI Zukunftswerte

Die Idee: Unternehmen, die sich nachhaltig für eine bessere, saubere Umwelt einsetzen, bestimmen meiner Meinung nach die Zukunft. Wasserstoff, Solar, neue Energien, ethischer Kapitalismus, das sollen die Eckpfeiler für meine Zukunftswerte sein. Besondere Bedeutung soll in meinem wikifolio der Automobilbereich haben, da ich hier wesentlich umweltfreundlichere Alternativen zum jetzigen Fokus auf Elektroautos sehe. Der Ansatz: Ich möchte daher möglichst Unternehmen auswählen, die aus meiner Sicht die Zukunft neu gestalten können, indem Sie eine gute Unternehmensphilosophie aufweisen zum Beispiel im Umgang mit Ihren eigenen Mitarbeitern und die vor allem auf eine gute Ökobilanz achten. Auch neue, vielleicht noch weitgehend unbekannte Technologien, spielen dabei eine Rolle. Die Auswahl soll durch eingehende Recherchen im Internet (Homepage, Analystenkommentare etc.), aber auch durch meinen eigenen Informationsstand (Börsenbücher, Zeitschriften etc.) erfolgen. Das Anlageuniversum: Gehandelt werden sollen weniger die großen Unternehmen, sondern vorwiegend mittelgroße, kleine, zum Teil auch neue Unternehmen weltweit. Es sollen nur Aktien gehandelt werden, ETFs für den u.g. Performancevergleich. Der Anlagezeitraum: Der Anlagehorizont soll langfristig ausgelegt sein. Performance-Vergleich: Um einen direkten Vergleich der maßgeblichen Benchmark, dem MSCI World zu erhalten, wurde zusätzlich bei Eröffnung des wikifolios ein MSCI World ETF (thesaurierend) gekauft. Als weiterer Vergleich wurde eine Einheit des DAX-ETF (thesaurierend) gekauft. Diese beiden Positionen sollen dauerhaft gehalten werden