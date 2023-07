Global Equity Active

Das Portfolio ist ein reines Aktienportfolio und fokussiert sich auf eine relative Return Strategie gegen den MSCI World. Es wird im Grunde Cash - World - Index gewichtet. Mehr Cash bedeutet Korrekturerwartung. Weniger Cash bedeutet Long Erwartung auf Aktien. Der MSCI World soll das Basisrenditeprofil abbilden und kann bis zu 70% der Nicht Cash Allokation ausmachen. Alles weitere wird Thesenbasiert auf Länder/Regionsindices allokiert. Es geht dabei um die aktive Übergewichtung einzelner Regionen und hierbei mit starker zu grunde liegender These mit einem nachhaltigen Trend. Es können sowohl Opportunities (kurzfristige bis tu 2 Jahre dauernde Thesen) allokiert werden, wir auch längerfristige Thesen bis zu 50 Jahren. Beispiele: Im Rahmen der Supply Chain Neukonfiguratiion sehe ich Indien nicht im Fokus und sehe es als überbewertet an. Eine aktive Short These vertrete ich jedoch nicht. Es wird aber aus der Long These exkludiert. Hier ist Vietnam ind Thailand politisch stabil. Aufgrund der kulturellen Affinität setze ich zur Zeit eher auf Vietnam. Das ist fast schon ein konträr Ansatz. Die Türkei ist auf der Watch List, aber noch nicht klar zu timen. Brasilien war durch den Regierungswechsel jedoch klar auf Kurs der US Politik. Europa sehe ich suf Grund der Bevölkerungsstruktur, Migrationspolitik und den regulatorischen Fehlentscheidungen klar Short. Diese These wird mit zunehmender Probleme in der Energiesicherheit stärker und durch die lockere Fiskalsituation verstärkt. Die Thesen sind also Makro- und geopolitisch gesteuert, kontrarian.