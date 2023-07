Sugafree Tech Alpha Invest

Ein auf Blue Chips fokussiertes thematisches Growth TMT Portfolio. Ziel ist es Titel mit ausreichender Liquidität aufzunehmen und eine High Conviction Unhedged Strategie zu bieten. Die Auswahl der Titel erfolgt nach dem Grundsatz: Starkes Team, Starkes Produkt Portfolio, Wachsender Markt, Wachsender Marktanteil. Es finden keine Volatilitätskontrolle statt und Ziel ist es langfristige absolute Returns zu generierne. Die Entry- und Exit Punkte werden zum Teil so gewählt, um Macro-Faktoren wie Multiple-Korrekturen (z.B. Price-to-Sales) to korrigieren. Insgesamt geht es aber darum an gigantischen Trends zu partizipieren und ohne auf die Liability zu schauen Wachstum über hohe Volatilität zu erzeugen. Hier bieten die Trends K.I., Bloclkchain und next generatiomn computing die Basis für die aktuelle Portfolioauswahl. Im klassichen Kontext ist es eine Equity Long Only Large Cap Strategie mit Absolut Return Strategie mit sehr hohem Risiko. Drawdowns von bis zu 60% sollten als möglich verstanden werden.