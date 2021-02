Simple MND Rotation

Handelsidee

Dieses Wikifolio soll in ETFs investieren, die den MDAX, NASDAQ und DAX Physisch replizieren.

Durch die Rotation der einzelnen ETFs sollen die stärksten Monate eines Indexes genutzt werden um so ein Optimum aus diesen Indices zu erhalten. Die Entscheidung, in welchem Monat, welcher Index gekauft wird, wird durch einen vergleich der 10, 20 und 30 Jahrigen Performance des Indexes festgelegt. Das ziel ist es maximal 3 wechsel Pro Jahr durchzuführen um so die gebühren auf ein Minimum zu senken. Dieses Ziel soll dadurch erreicht werden, dass ein Index für mehrere Monate gehalten wird, auch wenn ein anderer Index in einem Monat im durchschnitt besser abschneidet. Je nach Marktsituation darf die Grenze von 6 Transaktionen auch überschritten werden.

Zur Absicherung der Position wird ein Stop Loss auf dem Niveau des Vormonats tiefs genutzt. Als Buy In Schwelle wird ein Breakout über einen Wiederstand gesezt. Dieser Wiederstand kann kurzfristig bemessen seien oder langfristig.

