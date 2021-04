Sichere Rendite

Handelsidee

Dieses Wikifolio investiert in Aktien und Bonuszertifikate mit geringem Risiko. Es wird eine langfristige Strategie zur kontinuierlichen Vermögensbildung umgesetzt. Dabei werden Aktien hauptsächlich aus dem deutschen und europäischen Markt favorisiert, die durch breite Streuung diversifiziert werden. Diese Diversifizierung geschieht hinsichtlich Marktkapitalisierung aus den Indizes DAX, MDAX, TecDAX und SDAX, sowie verschiedenen Branchen. Die Aktien werden nach dem Prinzip 1/n gleich verteilt. Die Kauf- und Verkaufsentscheidungen erfolgen durch den langjährig bewährten und sehr erfolgreichen Gebert-Indikator. In Phasen, in denen laut des Indikators nicht in Aktien investiert wird, erfolgt eine Anlage in Index-Bonuszertifikate. Dabei steht der Vermögenserhalt im Vordergrund. Die Auswahlkriterien für Bonuszertifikate sind dabei ein großer Sicherheitspuffer und ein Aufgeld von kleiner/gleich 0%. Die Basiswerte können dabei DAX, EURO StOXX oder NASDAQ 100 sein. Aufgrund langjähriger Erfahrung wird mit einer (brutto) Rendite von 9 bis 13% p.a. gerechnet. Auch in Phasen, in denen das Portfolio in Aktien investiert, kann zur Risikominimierung und kontinuierlichen Renditeerwirtschaftung ein Anteil in Bonuszertifikate investiert sein. Aktien können auch in Form von Index-ETFs im Portfolio angelegt sein. mehr anzeigen