Short USA und Europa

Um Dachwikifolios eine breitere Absicherung zu ermöglichen, soll in Short ETFs in den USA und Europa investiert werden. Dies soll - wenn möglich - mit einem Hebel von 2 geschehen um effizientes Hedging zu ermöglichen. Da es bereits diverse Wikifolios gibt, die den Hauptmarkt in Deutschland shorten, sollen deshalb die amerikanischen Indizes übergewichtet werden. In Zukunft könne auch Short-Papiere auf Nebenmärkte aufgenommen werden und sich die Gewichtung zwischen Europa und Amerika verschieben. Nicht benötigtes Kapital kann im Geldmarkt oder in Anleihen investiert werden.