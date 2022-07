Technical-Leverage

Das Wikifolio soll durch Hebel-Zertifikate Rendite erzielen. Basis der Entscheidungsfindung ist die technische Analyse. Gehandelt werden insbesondere Werte aus Deutschland und den USA. Weitere Regionen können gezielt und vereinzelt eingesetzt werden. Bei Standardwerten soll hierzu insbesondere der Einsatz von KO-Zertifikaten erfolgen. Bei Long Trades auf niedrigkapitalisierte Unternehmen erfolgt das Invest direkt per Aktie. Die Haltedauer soll wenige Tage bis wenige Wochen betragen. In einzelnen Fällen könnnen auch kurzfristige Intraday Trades ausgeführt werden, insbesondere auf Indizes in den USA und Deutschland.