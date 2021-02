Traders Club TTM

Handelsidee

Traders Club "To The Moon" 🚀🌚

100k auf 100M pushen

Traders: Dimi, Giorgo, Kosta A., Kosta C., Pari, Stavro, Themi



Wir arbeiten nicht für unser Geld, unser Geld arbeitet für uns.

Der Weg zur finanziellen Freiheit



🚀🚀🚀 mehr anzeigen