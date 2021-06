Global Technology Leaders

Handelsidee

Das Portfolio legt weltweit in erfolgversprechende Wachstumstitel aus der Technologiebranche an. Dabei wird unter anderem in Aktien aus folgenden Bereichen investiert:

- Cloud bzw. SaaS Unternehmen

- E-Commerce

- Internetplattformen

- Elektromobilität

- Erneuerbare Energien

- Food Technology

- Medizintechnologie

- Halbleiter

- Cyber Security



Das Portfolio enthält sowohl große Standardwerte aus dem Technologiebereich als auch insbesondere chancenreiche Nebenwerte aus der zweiten Reihe die von disruptiven Ansätzen in ihren jeweiligen Branchen profitieren.



Generell verfolge ich hier tendenziell einen Buy and Hold Ansatz und das Ziel ist interessante Unternehmen langfristig im Portfolio zu halten. Kursrücksetzer werden eher zum Nachkaufen genutzt.



Ausgewählt werden die Titel insbesondere basierend auf einer Fundamentalanalyse unter Berücksichtigung von Markttrends und Prognosen zur zukünftigen Entwicklung von Sektor und Unternehmen. Insbesondere müssen die Unternehmen über ein attraktives Geschäftsmodell sowie eine Bewertung die angesichts von Wachstum und Profitabilität attraktiv erscheint, verfügen.



Zudem profitieren alle Unternehmen im Portfolio von der fortschreitenden Digitalisierung. Chartanalyse spielt nur eine untergeordnete Rolle bei der Titelauswahl bzw. wird zum Teil zum Timing von Kauf- bzw. Verkaufsentscheidung verwendet. mehr anzeigen