Trend Invest Top Matrix

Handelsidee

In dieser Strategie sollen Aktien die in einem Trend sind günstig gekauft werden



Es sollen Charttechnische Handelssysteme auf Aktien, Rohstoffe, Indizes umgesetzt werden



Durch ausgewähltes Stock Picking sollen überdurchschnittliche Marktrenditen erzielt werden.



Es werden teilweise erhöhte Risiken in Einzel Aktien eingegangen. Jedoch sollen nicht über 30% des Portfolios in eine Aktie investiert werden.



Es gibt ganz klare Einstiegs und Ausstiegs Regeln - Also es wird genau definiert wann eine Aktie im Verlust abgestoßen wird und wann Gewinne im positiven Fall mitgenommen werden.



Jede Strategie wir Regelmäßig überwacht und verbessert um die Verlustphasen immer weiter zu verringern und die Gewinnphasen zu maximieren.



Haltezeit: mittelfristig bis langfristig