Handelsidee

Gehandelt werden sollen hauptsächlich deutsche Standard- und Nebenwerte. Sollten sich Tradingchancen bei anderen Märkten ergeben, so könnten hier auch einzelne Trades umgesetzt werden.



Entscheidungsgrundlage soll zum einen der Chart, zum anderen die Gesamtmarktverfassung, Sentimentverfassung und etwaige Unternehmensnachrichten sein. Teilweise sollen auch gehebelte ETFs genutzt werden, um Shortmöglichkeiten umzusetzen, wenn sich gute Setups ergeben, z.B. bei massiven Übertreibungen.



Getradet werden soll stets der übergeordnete Trend, bei Übertreibungen kann auch kurzfristig gegen den Trend gehandelt werden.





Die Aktien sollen zwischen mehreren Tagen und mehreren Wochen gehalten werden. Größere Verluste in einzelnen Positionen sollen vermieden werden, "Verluste aussitzen" findet also nicht statt. mehr anzeigen