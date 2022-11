Value Dividententitel

Diese Wikifolio beinhaltet ausschließlich Aktien die Dividenden zahlen. Es werden Aktien ausgewählt, die technischer Sicht fair, oder unterbewertet sind. Ich treffen meine Kauf- und Verkaufsentscheidungen ausschließlich mit HIlfe der technischen Anlyse. Dabei schaue ich vor allem auf höhere Zeiteinheiten wie Tage und Wochen. Die Haltedauer und Gewichtung einzelner Aktien können dabei variieren. Ich verfolge privat eine Dividentenstrategie und kaufe alle in diesem Wikifolio befindlichen Aktien auch in mein privates Depot. Mein Interesse besteht also nicht nur darin ein attraktives Wikifolio für andere zu erstellen, sondern auch meine persönliche Anlagestrategie tranzparent zu machen.